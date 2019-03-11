Bahçelievler'de anne ve kızın katil zanlısı yakalandı; akraba olan şüpheli cenazeye katılmış

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, yengesi Ayşe Soymaz ve 82 yaşındaki annesi Keziban Ercan'ı öldürdüğü tespit edilen yeğen Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı. Mesut S.'nin, aldığı borcu ödeyemediği yengesi Ayşe Soymaz'la tartıştırıp öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Mesut S.'nin olayın ardından yengesinin cenazesine katıldığı iddia edildi.

Olay, 5 Mart günü Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın evde öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne ve kızın ağızlarına çorap geçirilip atkıyla boğularak öldürüldüğünü belirleyerek çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında evde araştırma yapan ekipler, kapıda zorlama olmamasından şüphelinin tanıdık bir isim olduğu üzerinde durdu.

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, çevrede güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan bilgi doğrultusunda, şüphelinin Ayşe Soymaz'ın yeğeni Mesut S. olduğunu belirledi. Yürütülen takipler sonucu 27 yaşındaki Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.