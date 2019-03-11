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Bahçelievler'de anne ve kızının evde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Zafer Mahallesi Canan Sokak'taki evlerinde Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz'ın (52) boğularak öldürülmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelileri tespit etti.

Olaya karıştığı iddia edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanlardan birinin Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni Mesut Y. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, olayın hırsızlık gibi gösterilmeye çalışıldığı da iddia edildi.

- Olay

İsmail Soymaz, 5 Mart'ta, Zafer Mahallesi Canan Sokağı'ndaki evinin kapısının açılmaması üzerine komşuların yardımıyla içeri girmiş, eşi Ayşe Soymaz (52) ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı (81) yerde hareketsiz şekilde bulmuştu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Soymaz ve Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlenmiş, anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ayşe Soymaz Bahçelievler cinayet Cinayet Büro Amirliği Kezban Ercan

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