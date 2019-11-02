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Bahçelievler’de annelere simülasyon tırı ile yapay deprem eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de öğrenci velisi annelere simülasyon tırı ile deprem eğitim verildi.

Bahçelievler’de öğrenci velisi annelere simülasyon tırı ile deprem eğitim verildi. Katılım belgesini alan velilere ardından simülasyon tırında deprem anı yaşatıldı.
Bahçelievler Belediyesi vatandaşlara ’Bireysel ve Aileler için Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması’ eğitimi verdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime katılan bin 500 kişiye katılım belgesi verildi. Katılım belgelerini alan veliler, deprem simülasyon tırına binip deprem anını yaşadı.
Öte yandan simülasyon tırındaki eğitimi bitiren veliler eğitimin gerçeği aratmadığını ve o anları yaşıyormuş gibi hissettiklerini söyledi.

“Halkımız bilinçlensin ve olası depremlere karşı hazırlıklı olsun”
AFAD deprem simülasyon tırındaki eğitime vatandaşlarla birlikte katılıp deprem anını yaşayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İnsan bir simülasyon tırı olduğunu bilmesine rağmen biraz ürküyor. Allah korusun, kimsenin başına gelmesin. Bizim bilinçlendirme eğitim programımız vardı. Bilinçlenme eğitimini almamız lazım. AFAD ve Bahçelievler Belediyesinin desteğiyle vatandaşımızı bilinçlendireceğiz. Binalarımızı da yenileyerek sağlamlaştırırsak daha güvenli olur. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak eğitim konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki halkımız bilinçlensin ve olası depremde daha dayanaklı olsun. Hasarı ve olası kayıpları minimuma indirmemiz lazım” diye konuştu.

"İnsan özellikle çocuğu yanındayken daha çok korkuyor"
Deprem çantasının hazır olduğunu belirten Elif Has, "Çok korktuk tabi ki ama evde böyle hazırlıklı olmayacağız. Şu an simülasyon olduğunu bildiğimiz halde yine tedirgin olduk. Kendini o anın psikolojisine sokuyorsun. İnsan özellikle çocuğu yanındayken daha çok korkuyor. Onların can güvenliği için düşebilecek tüm objeleri kaldırdım. Deprem çantam hazır içerisine duruma uygun kıyafetler koydum çocuklarım için yiyecek koydum” şeklinde konuştu.

“Gerçek gibi hissettim"
Simülasyon tırındaki eğitimin gerçeği aratmadığını söyleyen Halime Kabuk, “Tatbikat olduğunu bilmemize rağmen çok korktuk. Ben 1999 depreminde İstanbul’daydım. Gerçek gibi hissettim zaten çok paniğim. Bir an birebir yaşadım o anı endişelerimiz çok fazla. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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