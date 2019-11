Bahçelievler’de annelere simülasyon tırı ile yapay deprem eğitimi verildi

"İnsan özellikle çocuğu yanındayken daha çok korkuyor"

Deprem çantasının hazır olduğunu belirten Elif Has, "Çok korktuk tabi ki ama evde böyle hazırlıklı olmayacağız. Şu an simülasyon olduğunu bildiğimiz halde yine tedirgin olduk. Kendini o anın psikolojisine sokuyorsun. İnsan özellikle çocuğu yanındayken daha çok korkuyor. Onların can güvenliği için düşebilecek tüm objeleri kaldırdım. Deprem çantam hazır içerisine duruma uygun kıyafetler koydum çocuklarım için yiyecek koydum” şeklinde konuştu.

“Gerçek gibi hissettim"

Simülasyon tırındaki eğitimin gerçeği aratmadığını söyleyen Halime Kabuk, “Tatbikat olduğunu bilmemize rağmen çok korktuk. Ben 1999 depreminde İstanbul’daydım. Gerçek gibi hissettim zaten çok paniğim. Bir an birebir yaşadım o anı endişelerimiz çok fazla. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.