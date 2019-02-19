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Bahçelievler'de apartman dairesinde patlama (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 05:56 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.  Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi.

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

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