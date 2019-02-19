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Bahçelievler'de apartman dairesinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 06:06 | Son Güncelleme

Bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı, balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan olayın yaşandığı sokakta park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler patlama

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