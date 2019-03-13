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BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN:  2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 06:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairede yaşadığı öğrenilen yaşlı ve engelli iki kardeş komşuları tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki kardeş yaralanırken, dairede hasar meydana geldi.

Yangın Bahçelievler,Soğanlı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Misket Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairenin kapısını açarak içeri girdi. Bina sakinleri, dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın engelli iki kardeşi dışarı çıkardı.

İKİ KARDEŞ YARALANDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri dairede yaşayan engelli yaşlı iki kardeşe ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Polis ekiplerinin önlemi
- Dairenin içinden görüntü
- Dışarı çıkarılan yanan yatak görüntüsü
- Genel ve detaylar

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