HABER

Bahçelievler'de apartman dairesinde yangın: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de sabaha karşı 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairede yaşadığı öğrenilen yaşlı ve engelli iki kardeş komşuları tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki kardeş yaralanırken, dairede hasar meydana geldi. Yangın Bahçelievler,Soğanlı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Misket Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri dairenin kapısını açarak içeri girdi. Bina sakinleri, dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın engelli iki kardeşi dışarı çıkardı. İKİ KARDEŞ YARALANDI Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri dairede yaşayan engelli yaşlı iki kardeşe ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Van’da nefes kesen çığ tatbikatıVan’da nefes kesen çığ tatbikatı
(ÖZEL HABER) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Görkem’e cevap geldi(ÖZEL HABER) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Görkem’e cevap geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama!

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara ve İzmir'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.