Bahçelievler’de apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı

Bahçelievler’de bir apartmana giren 3 hırsızdan biri bina sakinleri tarafından yakalandı. Diğer hırsızlar kaçarken, hırsızların “bu kadarına da pes artık“ dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Şubat günü Bahçelieavler Yenibosna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında 3 kişi bir apartmanın önüne geldi. Şahıslar bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapıya yöneldi. Bir kişi gözcülük yaparken, diğer 2 kişi de apartman kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar bu sırada binada oturan bir vatandaş tarafından fark edildi. Hırsızlardan biri apartman sakinleri tarafından yakalanırken, diğer 2 hırsız koşarak kaçtı. Yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, hırsızların "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 hırsızın gözlerine kestirdikleri apartman önünde bir süre durakladıkları görülüyor. Apartmana giren hırsızlardan 2’sinin kısa süre sonra koşarak kaçtıkları kameralara yansıyor.
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