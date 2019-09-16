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BAHÇELİEVLER'DE APARTMANIN MERDİVENLERİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI (Geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

  Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Güvenlik şeridi çekmeleri
-Olayın gerçekleştiği bina
-Genel ve detay görüntüler

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