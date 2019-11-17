Bahçelievler’de beş katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına kısa müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın saat 05.30’da Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mahallesi Faik Paşa Caddesi üzerinde bulunan altı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çatıdan duman çıktığını gören ekipler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.



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