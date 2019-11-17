HABER

Bahçelievler’de beş katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 07:21 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına kısa müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın saat 05.30’da Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mahallesi Faik Paşa Caddesi üzerinde bulunan altı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Çatıdan duman çıktığını gören ekipler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.
Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda olduHatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu
Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İstanbul'da yangın paniği! Vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi!

Korku dolu gözlerle izlediler! Ekipleri alarma geçiren yangın!

Bolivya'da 4 gösterici hayatını kaybetti

Ülke yangın yerine döndü! Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi!

İstanbul'da polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! Tam 6 aracı biçti!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Başkent’te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.