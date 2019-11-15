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Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler alev aldı. Dumanların çatı katına kadar çıkması sonucu 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Dumanın çatı katına kadar ulaşması üzerine binada bulunanlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın bodrum katındaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişiden 2'si ayakta tedavi edilirken 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çıkan yangın hakkında araştırma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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