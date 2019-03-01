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Bahçelievler’de bir evin çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 5 katlı bir evin çatısı alev alev yandı.

Bahçelievler’de 5 katlı bir evin çatısı alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi 1. Murat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından dumanlar çıkması üzerine çevrede bulunan bir zabıta memuru durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlara haber verilerek, daireler boşaltıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında binanın çatısı alev alev yandı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangını kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Evine geldiğinde itfaiye ekiplerini gören bir vatandaş ise büyük panik yaşadı. Korkudan titreyen adam, tanıdıklarını gördüğünde bir nebze de olsa rahatlayarak koşar adım yanlarına gitti.

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