Bahçelievler'de bir kişinin kedilere uyguladığı şiddet kamerada

İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, bir kişi içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce fırlatarak kedilere şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde avm önüne gelen bir kişi, kedi evine yöneliyor. Saldırgan, dışarıda bulunan kedi evini yerinden alarak fırlatıyor. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavru kedilerden birinin dışarı fırlayarak betona çakıldığı görülüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere isyan eden vatandaşlar failin yakalanmasını istiyor.

