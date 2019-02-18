Bahçelievler'de bir site boşaltılıyor (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

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