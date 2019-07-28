BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de akşam saatlerinde tadilat yapılan evde daire sahibi ile usta olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan sözlü tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi Özcan vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Alexandra B. ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri bir süre sonra şüpheli Alexandra B.'yi yaralı halde yakalayarak hastaneye kaldırdı.

Olay Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın birinci katında dairesi bulunan Yılmaz Özcan (80) evinde yapılacak tadilat işleri için yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Alexandra B. ile anlaştı. İddiaya göre, daire sahibi Yılmaz Özcan ile Alexandra B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

DAİRE SAHİBİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma bir süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. İddiaya göre kavga sırasında Alexandra B. ile daire sahibi Yılmaz Özcan birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi Özcan vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Alexandra B. ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. Eve gelen Özcan'ın kızı içeri girince babasını kanlar içinde görünce şoka girdi. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber veren Özcan'ın kızı komşulardan da yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.