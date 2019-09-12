BAHÇELİEVLER'DE ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Bahçelievler'de annesinin misafir uğurladığı sırada balkonda oyuncaklarını toplayan 9 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın 2. katından kaldırıma düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Abdülkerim K., annesinin eve gelen misafirleri uğurladığı sırada oyuncaklarını toplamak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Abdülkerim K. balkondan kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından olan komşuları Ramazan Ergün, "Gövdesinin üzerine düştü Allah'tan kavasına bir şey olmadı. Hemen ambulansa haber verdik ambulans geldi. Çocuğu kaldırmamaya özen gösterdik bir şey olmasın diye. Durumu iyi gözüküyordu bilinci açıktı" dedi.