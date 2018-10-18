HABER

- Bahçelievler'de dehşet evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 4 çocuğun ve yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde vurulduğu belirtilen kız çocuğu, sağlık ekiplerine haber verilmeyince ablasının gözünün önünde  yaşamını yitirdi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 4 çocuğun ve yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde vurulduğu belirtilen kız çocuğu, sağlık ekiplerine haber verilmeyince ablasının gözünün önünde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olay önceki gün öğle saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.'yi de yanına alarak arkadaşı Y.A.'nın evine gitti. Evde Y.A'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatma Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat yaralı halde can çekişen çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde abla B.Ç ve diğer çocuklar 14 yaşındaki Fatma Ç'nin intihar ettiğini söyledi. Polis yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını belirledi.
Çocuklar sorgularında suçlarını itiraf ederek olayın intihar olmadığını söyledi. Polis ekipleri B.A.'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.'nün ise emniyetteki devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Bahçelievler'de dehşet evi(Geniş haber) - Bahçelievler'de dehşet evi(Geniş haber) - Bahçelievler'de dehşet evi(Geniş haber) - Bahçelievler'de dehşet evi

PARTNERMotoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!Motoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!
Balıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisiBalıkesir'de 'kırma zeytin' mesaisi
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.