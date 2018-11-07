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BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: ÖĞRENCİYİ ÖLDÜREN AYNI OKULDAN ARKADAŞI ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:24 | Son Güncelleme

  BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

-Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki M.K., 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Müslüm SARIYAR-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen aynı okuldan arkadaşı olan 15 yaşındaki M.K. yakalandı.
Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."
Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kaçtığı adresi belirlenen 15 yaşındaki M.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öldürdüğü Mert Can Karagöz ile aynı okuldan olduğu tespit edilen M.K.'nin; suçunu itiraf ettiği, 2 gün önce Mert Can Karagöz ile okulda tartışarak kavga ettikleri, bu kavganın ardından Mert Can Karagöz'e kin güttüğü, ardından bugün pompalı tüfek alarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-4 kişinin kaldırımda yürümesi
-Arkadan gelen kişinin pompalı ile ateş etmesi
-Mert Can Kargöz'ün yere yığılması
-Saldırganın yerdeki Karagöz'e birkaç el daha ateş etmesi
-Değerlerinin kaçışması
EK (çocuğun fotoğrafı)
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin çalışması
-Çevrede toplananlar
-Bir görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detaylar

07.11.2018 - 16.59 Haber Kodu : 181107174

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