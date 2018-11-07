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BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET : VURULAN ÖĞRENCİ ÖLDÜ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

  BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencis Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."
Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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EK (çocuğun fotoğrafı)
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin çalışması
-Çevrede toplananlar
-Bir görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detaylar

07.11.2018 - 16.59 Haber Kodu : 181107174

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