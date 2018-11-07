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Bahçelievler'de dehşet: Vurulan öğrenci öldü; şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 22:40 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 1 kişi yakalandı.
Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."
Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kaçtığı adres belirlenen 1 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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