HABER

Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de depremden zarar gören 4 katlı bir binadaki vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 4 katlı bir binada deprem nedeniyle yarılma ve çatlaklar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer, risk taşıdığı gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinin konaklama talebini sunduğu aileler, yakınlarına gitmeyi tercih etti.

Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevrede önlem aldı.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Beyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıBeyoğlu'nda deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandı
Deprem anında canını hiçe saydıDeprem anında canını hiçe saydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler deprem tahliye

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu

Son dakika: AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

Deprem sırasında elinde çayla kaçan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Böyle kaçtı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı

Deprem anında canını hiçe saydı

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.