Bahçelievler'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de akşam saatlerinde Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Ceset itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.

Olay Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında suyun içinde sarılı halde ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağında bulunan cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dere yatağında bulunan ceset itfaiye ekipleri çalışmasının ardından yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmi henüz bilinmeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset