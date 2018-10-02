Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

İZMİR (AA) - İzmir'de 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne katılan bin psikiyatrist, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahla saldırıyı protesto etti.
Kongrenin düzenlendiği otelin bahçesinde bir araya gelen doktorlar, alkış ve sloganlarla Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi.
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Ömer Böke, burada yaptığı açıklamada, meslektaşlarının görevi başında hastası tarafından silahla yaralanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
Hastanelerdeki "Beyaz kod" uygulamasına 13 bin 409 başvuru geldiğini, bunun bin 325'inin doğrudan fiziksel şiddet olduğunu söyleyen Böke, doktora şiddetin sıradan bir olay haline gelmekten çıkarılması gerektiğini belirtti.
Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesini isteyen Böke, "Şiddet davranışı incelenerek nedenlerinin ve önleme yollarının ortaya konulması gerekir. Her şeyden önce şiddet dilini terk etmeliyiz. Sağlıkta şiddetin son bulması için hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.
Doktorlar, daha sonra kongrenin yapıldığı salona döndü.
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