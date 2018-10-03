Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için anma töreni düzenlendi.

Hacıosman için, çalıştığı Medicana Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tüm hastanelerde anma töreni ve basın açıklaması yapıldı.

Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde de Dr. Hacıosman'ın çalışma arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen anmada, hastanenin Medikal Direktörü Dr. Oğuzhan Cücü, sağlık personeli adına basın açıklamasını okudu.

Cücü, Hacıosman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktararak, "Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sağlık camiasını üzen bu elim saldırı bizleri de derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz." diye konuştu.

Saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Cücü, gayeleri hayat kurtarmak olan doktorların hayatlarını ellerinden almaya yönelik şiddet eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.