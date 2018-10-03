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Bahçelievler’de doktora silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

Psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla başından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheli Serhat T, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Serhat T'nin ifadesinde eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serhat T’nin ‘’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Bakırköy Adliyesi doktor Fikret Hacıosman

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