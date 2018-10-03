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Bahçelievler'de doktoru öldüren kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret  Hacıosman'ı dün  hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18)  "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.  Serhat Tunçdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na  getirildi.

Serpil KIRKESER İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı dün hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Serhat Tunçdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Tunçdemir, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli Serhat Tunçdemir'in tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilen Serhat Tunçdemir'in ifadesinde cinayeti gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

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