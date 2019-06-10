Bahçelievler'de doktorun hastası tarafından öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen hastası Serhat Tunçdemir'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Arı, Adli Tıp Kurumundan sanıkla ilgili olarak cezai ehliyeti yönünden raporun gelmediğini, 4. İhtisas Kurulundan bu konuyla ilgili gelen cevapta, sanığın ilk önce gözlem kararı alınarak, müşahede altına alınması ve sonrasında bu tıbbi belgelerle raporun düzenlenebileceğinin belirtildiğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Serhat Tunçdemir'in ağabeyi Fuat Tunçdemir ise ilk olarak 2018 yılının mart ayında kardeşini maktul olan doktora kendisinin götürdüğünü, doktoru da kendisinin bulduğunu belirtti.

Tanık Tunçdemir, kardeşinin olay günü kendisine mesaj atarak, başka bir doktora gitmek istediğini söylediğini anlatarak, şöyle konuştu: