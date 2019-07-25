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Bahçelievler’de facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bahçelievler Yenibosna yapımı devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan Nevzat Pisak caddesinde gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Bahçelievler’de facianın eşiğinden dönüldü

Bahçelievler Yenibosna yapımı devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan Nevzat Pisak caddesinde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yolun büyük bir bölümü çökerken yaşanan olaydan kısa bir süre önce yolun yaya ve araç trafiğine kapatılması olası bir faciayı önledi.
Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasının ardından akan suyun etkisiyle yolda büyük bir çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çöken yolda ağaçlar da metrelerce derinlikte bulunan çukura düştü. Her gün yüzlerce aracın ve yayanın geçtiği caddenin çökmenin meydana gelmesinden kısa bir süre önce yaya ve araç trafiğine kapatılmış olması olası bir faciayı önledi.
Öte yandan sürücü kurslarının da eğitim alanı olan cadde tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin yolda inceleme çalışmaları devam ediyor.

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