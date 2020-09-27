Bahçelievler’de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı

Bahçelievler’de alıkoyarak gasp girişiminde bulundukları şahsı dere yatağına atan şüphelilerden biri tutuklandı.

Bahçelievler’de 7 Temmuz’da 4 kişi, Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu alıkoyup darp ettikten sonra şahsı 7 metre yükseklikten dere yatağına atıp kaçmıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüpheliler sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı. Olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Polis ekiplerince hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Görkem B. dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görkem B. sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılığa ifade veren Görkem B., olayda yer alan Kürşat Ç. ve Serkan K.’nin mahalleden arkadaşı olduğunu kaydetti. Serkan K.’nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle müştekiyi daha önce uyardığını ve müştekinin olaydan önce kendilerine silahla ateş ettiğini öne süren Görkem B., "Olay günü müştekinin maskesinden 4 paket uyuşturucu yere düştü. Müştekiyi polise götürmek için arabaya bindirmeye çalıştık. Arabaya bindirmeye çalışınca bize yumruk attı ve direndi. Hiçbirimizin yanında silah yoktu. Eşyalarını aldığımıza dair iddiaları kabul etmiyorum. Arabaya bindirmeye çalışırken müşteki Kürşat’a yumruk attı. Arbede sırasında müşteki dere kenarından aşağı düştü. Ben itmedim. Kürşat’ın telefonundan ambulansı ben aradım. Olay görüntüsünde ’At aşağı at’ diye bağıran kişi Sinan’dır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık, işlemlerinin ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Görkem K., "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



PARTNER Üstsüz pozu tartışma yarattı