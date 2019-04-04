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Bahçelievler'de günlük kiralık dairede ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

Bir binanın 3. katındaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye giren polislerce çekyatın içinde valizde bulunan kadın cesedinin 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'ye ait olduğu belirlendi - Olaya ilişkin Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de polisin kötü kokular yayılması üzerine girdiği dairede valiz içinde bulunan cesedin, 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'ye ait olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla giren polislerce çekyatın içinde valizde kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan 20.30 sıralarında ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etti.

Taksi şoförüyle irtibata geçen polis, yabancı uyruklu bir kişinin Zeytinburnu'ndaki bir evden ticari taksiyle Bahçelievler'e geldiğini belirleyince adrese baskın düzenledi.

Zeytinburnu'ndaki adreste bulunan kişiler, şüphelinin Fatih'te kaldığını söylemesi üzerine Fatih'teki adresine yapılan baskında şüpheli Afganistan uyruklu Zivar Gol R. (29) yakalandı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, buradaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüpheli Zivar Gol R., Najia Arabzai ile evlenmek istediğini kadın kabul etmeyince boğarak öldürdüğünü anlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bahçelievler ceset cinayet Cinayet Büro Amirliği Najıa Arabzai

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