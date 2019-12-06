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Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de özel hastanede sağlık çalışanı, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla kovalandı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de özel hastanede sağlık çalışanı, hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla kovalandı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hastane önüne hava almaya çıkan sağlık çalışanı, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından bıçakla kovalandı. Saldırganın bıçakla kovaladığı sağlık çalışanı hastane içine girerek, yardım istedi. Madde bağımlısı ise erkek hemşirenin arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hastanedekiler saldırganı durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki bıçakla saldırmaya devam etti. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"YAPILAN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK SALDIRIYI KINIYORUZ"
Uzman Doktor Cemal Kocabaş, “Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığının, sağlık kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasına rağmen her geçen gün sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına karşı saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği de maalesef hastanemizde gerçekleşmiştir. Dün gece saatlerinde görevi sadece insanlara hizmet olan bir gece çalışanımız. Kendini bilmez bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Maddi ve manevi zarara uğrayan arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz inanıyoruz ki, sağlık çalışanları, yöneticiler ve halkımız bu üzücü olayların sona ermesi konusunda hemfikir. Şu çok iyi bilinmelidir ki; sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Tüm yöneticileri ve halkımızı bu konu da sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan her şeyden önce insanlığa düşmandır. Bu vesileyle kadına şiddete, çocuğa şiddete fiziksel ve sözlü şiddete yani şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz tekraren sağlık çalışanımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıyı kınıyoruz. Hastanenin içinde bıçakla kovaladı. Bir yaralanma olmadan güvenlik görevlilerimiz etkisiz hale getirdi" dedi
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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