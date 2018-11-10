Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 polis yaralı

İSTANBUL DHA - Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tabancadan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmak isteyen polise isabet etti. Yaralanan polis, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Polis ekiplerinin olay sonrası yaptığı incelemede kavgaya karıştıkları düşünülen 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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