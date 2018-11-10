HABER

Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (Geniş haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 02:54 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (Geniş haber)

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.,

Olay, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (Geniş haber)Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (Geniş haber)Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (Geniş haber)

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştıPark halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı
Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştıPark halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İlginizi Çekebilir

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.