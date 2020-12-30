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  4. Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında temeli zarar gören 5 katlı bina boşaltıldı

Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında temeli zarar gören 5 katlı bina boşaltıldı

30.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi.Bina çökme riskine karşı boşaltılarak, daire sahipleri otellere yerleştirildi.

Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi.
Bina çökme riskine karşı boşaltılarak, daire sahipleri otellere yerleştirildi. Belediye ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi ile önlem aldı.
Olay, Bahçelievler İlçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bir inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi. Durumu fark eden bina sakinleri hemen Bahçelievler Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çökme riskine karşı apartman sakinlerini tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.
Öte yandan binanın çökme riskine karşı belediye ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İnşaat çalışmalarına ise ara verildi. Belediye ekipleri vatandaşlara içeride kalan eşyalarını alabilmeleri için ara ara izin veriyor.

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