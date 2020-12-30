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  4. Bahçelievler’de inşaat çalışmasında temeli zarar gören 34 yıllık bina boşaltıldı

Bahçelievler’de inşaat çalışmasında temeli zarar gören 34 yıllık bina boşaltıldı

30.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 34 yıllık 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi.

Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 34 yıllık 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Belediye ekipleri, olası bir çökme durumuna karşı peyderpey boşaltma işlemine izin verdi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise yakınlarının yanına gitti.

Olay, Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bir inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın zemin katına zarar verildi. Durumu fark eden bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çökme riskine karşı sakinlerini tahliye etti. Bina çevresi ve sokağı da olası bir çökmeye karşı güvenlik şeridi ile önlem alındı.

Tahliye edilen vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Dün tahliye edilen vatandaşlar, bugün apartmanlarına gelerek önemli eşyalarını yanına aldı. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri vatandaşların binaya peyderpey girmesine izin verdi. Binaya zarar veren inşaat çalışmasına ise ara verildi.

Bahçelievler Belediyesinden alınan bilgiye göre ise binanın 1986 yılında inşa edildiği öğrenildi. Binanın son 2 katının da kaçak olarak yapıldığı tespit edildi. Binaya ayrıca 21 Kasım 2006 tarihinde teknik rapor düzenlenerek, tüm kolon ve kirişlerde korozyon tespit edildiği, yapının son durumunun net olarak bilinebilmesi için karot alınması gerektiği bina sakinlerine tebliğ edildiği öğrenildi. Bina sakini Murat Beğenmiş, “Yandaki binanın kazı çalışması sırasında binanın kolonu, betonu olduğu gibi kırmışlar ve boşaltma emri geldi. Gidiyoruz, mecburen boşalttık, toplandık gidiyoruz. Tanıdıklarımızın, akrabalarımızın yanına gidiyoruz, yapacak bir şey yok. Alabileceklerimizi aldık, gidiyoruz” dedi.

Yıkımı belediyeye şikayet eden bina sakini Yıldız Öztekin, “Yanımızdaki bina dönüşüme girdiği için onlar çalışma yapıyorlardı. Ancak çalışma yaparken, dozerle kendi duvarından ziyade, bizin binanın perde duvarını yıkmış. Kapıya geldi, ‘Abla bodruma bakabilir miyiz diye? Ondan sonra indik, baktık ki, yıkılmış. Dedim ki, çocuklar yıkımı durdurun yoksa ben durdurmasını bilirim. Hayır, dedi, abla biz kendi duvarımızı yıkıyoruz, diye iddia ettiler. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi Beyaz Masa’ya gittim. Dedim böyle böyle oldu, binaya hasar verildi, hayati tehlikesi var. Bunun bir an önce önlem alınması lazım. Kayıt altına aldılar ve mühendis gelecek, bakacak dediler. Mühendisle eş zamanlı olarak geldik. Sonra evleri tahliye ettirdiler ve evleri de mühürledi. Biz de sonucu bekliyoruz. Şimdi herkes olanakları ölçüsünde ev tutup taşınacak” diye konuştu.

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