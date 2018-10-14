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Bahçelievler’de iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 06:51 | Son Güncelleme

Bir lokantada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir lokantada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi’ndeki kapalı bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı.

Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, iş yerinde alevlerin yükseldiğini görünce durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ve güvenlik tedbiri kapsamında doğal gazı kesen itfaiye ekipleri, yanan iş yerine müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler daha sonra iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

Patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Lokantanın bulunduğu binada oturanlar önlem amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekip çevrede güvenlik tedbiri aldı, caddeyi trafiğe kapattı.

Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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