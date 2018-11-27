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Bahçelievler'de işyerinde tüp patladı: Dehşet anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de, oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı.

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, 15.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya tamircisi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde çalışan Abdülkerim Doğan piknik tüpünden oksijen tüpüne aktarma yaparken oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası Doğan'ın vücudu alev alarak kendini can havliyle dışarı attı. Çevredeki esnaflar, montlarını alevlerin üzerine kapatarak söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık bulunan Abdülkerim Doğan'ı Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine kaldırdı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI"
Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bulunduğu yere şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Patlamanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan birkaç araçta hasar oluştu. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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