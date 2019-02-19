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BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER  / Kamera: İSTANBUL DHA Bahçelievler'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ'ın (34)  yargılandığı davada verilen mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.  SANIK DURUŞMAYA KATILDI Bakırköy 4.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ'ın (34) yargılandığı davada verilen mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Avukat Öztürk, sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Olayda haksız tahrik bulunmamaktadır. Bu nedenle indirim yapılmasını istemiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı ise, toplanan delillere göre sanığın suçu kasten işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, "Maktüle zarar vermeyi kafasına koyan sanığın haksız tahrik indiriminden yararlandırılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kenan Demirdağ ile Alime Demirdağ arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde çıkan tartışmada sanık Kenan Demirdağ'ın yaralandığı kaydedilerek, Kenan ve Alime Demirdağ'ın ortak çocuklarının bu olay nedeniyle memlekette bulunduğu anlatıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Alime Demirdağ'ın ailesinin yanına Balıkesir'e gittiği, sanık Kenan Demirdağ'ın ise İstanbul'da tek başına kaldığı belirtilen mütalaada, olay sabahı İstanbul'a dönen Alime Demirdağ'ı Kenan Demirdağ'ın otogarda karşıladığı ve birlikte eve geldikleri anlatıldı. Evde Alime ile Kenan Demirdağ arasında aile içi meselelerden dolayı tartışma çıktığı ve tartışma sonucunda sanık Kenan Demirdağ'ın ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın boyun ve bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladığı ifade edildi. Kenan Demirdağ'ın eşi Alime Demirdağ'ı o şekilde bırakarak adliyeye gidip teslim olduğu anlatılan mütalaada, olayda kullanılan bıçağın biçimi, özellikleri ve hedef alınan bölgenin hayati bölge olması ve birden fazla yara oluşturduğu, eylemin öldürmeye yönelik olduğunun kabulü gerekeceği belirtildi. Sanığın önce bıçak ile Alime Demirdağ'ın saldırdığı savunmasını doğrulayan bir delilin bulunmadığı ve bu haliyle isabet yeri, şekli ve sayısıyla uyuşmadığı da mütalaada vurgulandı. Mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Sanık Kenan Demirdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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