Bahçelievler'de kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ'ın (34) yargılandığı davada verilen mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Avukat Öztürk, sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Olayda haksız tahrik bulunmamaktadır. Bu nedenle indirim yapılmasını istemiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı ise, toplanan delillere göre sanığın suçu kasten işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, "Maktüle zarar vermeyi kafasına koyan sanığın haksız tahrik indiriminden yararlandırılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kenan Demirdağ ile Alime Demirdağ arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde çıkan tartışmada sanık Kenan Demirdağ'ın yaralandığı kaydedilerek, Kenan ve Alime Demirdağ'ın ortak çocuklarının bu olay nedeniyle memlekette bulunduğu anlatıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Alime Demirdağ'ın ailesinin yanına Balıkesir'e gittiği, sanık Kenan Demirdağ'ın ise İstanbul'da tek başına kaldığı belirtilen mütalaada, olay sabahı İstanbul'a dönen Alime Demirdağ'ı Kenan Demirdağ'ın otogarda karşıladığı ve birlikte eve geldikleri anlatıldı. Evde Alime ile Kenan Demirdağ arasında aile içi meselelerden dolayı tartışma çıktığı ve tartışma sonucunda sanık Kenan Demirdağ'ın ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın boyun ve bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladığı ifade edildi.