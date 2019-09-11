İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER Belediyesi, kadınların yapmış oldukları el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Kadın El Emeği Festivali düzenledi. 10 Eylül'de başlayan festivalde yaklaşık 120 kadın, evlerinde yapmış oldukları ürünleri Bahçelievler'de bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan festival aynı gün Tuğçe Kandemir'in konseri ile son bulacak. Festivalin açılışını, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ak Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ve beraberindekiler yaptı.

FESTİVAL 6 GÜN SÜRECEK

Sergide bulunan tezgahları gezen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır basın mensuplarına yapmış olduğu konuşmasında, “Bahçelievler'de kadınlarımızla, onların el emekleriyle buluşacağımızı, onların el emeklerini değerlendireceğimizi, Kadın Emek Merkezi kuracağımızı beyan etmiştik. Bunun ilk aşaması olarak, kadınlarımız kendi göz nurlarıyla, el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. Onları bir haftalık festivalle değerlendirelim, satışa sunalım, gelir kaydetsinler, sosyalleşsinler diye böyle bir ortam hazırladık. Onlar satış yaparken çocukları da kukla ve sihirbazlık gösterileri ile eğlendireceğiz, vakit geçireceğiz. İnşallah güzel bir festival olacak. 6 gün sürecek. Saat 17.00 gibi başlayacak hanımefendilerimizin gelişleri, sergilerini açılışları. 22.30'a kadar 23.00'a kadar kalabilirler" İfadelerini kullandı.