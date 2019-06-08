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Bahçelievler’de karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde H.E.C.

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısı Ayşegül C.’ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Daha sonrada polis ekipleri, yaralı kadını öldürmek için hastaneye gideceğini söyleyen adamı yakalayarak gözaltına almıştı. H.E.C. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, H.E.C’nin daha öncede kızı Ece K.’nin kayınpederini yaraladığı, kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojisinin bozuk olduğu bilgisi edinilmişti.

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