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Bahçelievler'de kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBULDHA-BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak, kaldırımda bulunan telefon kutusuna çarpıp devrildi.

Bahçelievler'de kaza anı kamerada

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBULDHA-BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak, kaldırımda bulunan telefon kutusuna çarpıp devrildi. Çevredekilerin sürücünün yardımına koşup, yan yatan aracı kaldırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramis Sokak'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 YD 7994 plakalı otomobilin sürücüsü Sevim Akkoza Çuhacı, park halindeki aracını hareket ettirdiği sırada arkasından gelen Hidayet Yurtsever yönetimindeki 34 TP 5308 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı. 83 yaşındaki Çuhacı'nın yönetimindeki araç kaldırıma çıkarak, sokağın köşesinde bulunan telefon kutusuna çarptı. Araç daha sonra yan yattı. Kazada otomobil içinde bulunan Sevim Akkoza hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Çuhacı'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Çuhacı'nın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak, telefon kutusuna çarpıyor. Araç daha sonra yan yatıyor. Çevredekiler yan yatan araca doğru koşuyor. Yardıma koşanların yan yatan aracı kaldırarak, otomobil içinde bulunan Çuhacı'yı çıkardığı görülüyor.
(FOTOĞRAF)

Bahçelievler'de kaza anı kameradaBahçelievler'de kaza anı kameradaBahçelievler'de kaza anı kameradaBahçelievler'de kaza anı kamerada

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