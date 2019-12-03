Bahçelievler’de kız meselesi cinayetinde karar

Bahçelievler’de kız meselesi yüzünden kavga ettiği şahsı sokak ortasında öldüren sanık hakkındaki dava karara bağlandı. Sanığın ‘haksız tahrik’ altında cinayeti işlediğini söyleyen mahkeme 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul Bahçelievler’de 21 Şubat 2018’de kız meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu silah ile sokak ortasında Cemil Ceylan’ı (23) öldüren Bilal Daldal’ın (25) yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bilal Daldal ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Bilal Daldal “Ben çocukluktan beri aileme bakan bir insanım. Böyle üzücü bir olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım” dedi.

Mahkeme sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Bilal Daldal’ın önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın suçu ‘haksız tahrik’ altında işlediğine kanaat getiren mahkeme cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verdi. Sanık Daldal’ın ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 21 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede Sümeyye Ü. ile Bilal Daldal’ın uzun süredir sevgili oldukları ancak bir süre sonra Sümeyye Ü.’nün isteği ile ayrıldıkları ve Sümeyye Ü.’nün Cemil Ceylan ile görüşmeye başladığı aktarılmıştı. Ayrılmayı kabullenemeyen Bilal Daldal’ın, Sümeyye’yi devamlı arayıp mesaj attığı ve abisinin konu ile ilgili Bilal Daldal ile görüşmesi üzerine bir daha aramamak için söz verdiği de iddianamede belirtilmişti. Olay günü Bilal Daldal’ın Instagram hesabından Sümeyye Ü. ile çekilmiş fotoğraf paylaşarak “Bugün senin doğum günün, seni isteyecektik. Sözümüzden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğiz. Müzelerde sergilenecek bir şaheser bırakacağım bu insanlığa” şeklinde paylaşım yaptığı da iddianamede açıklanmıştı. Olay günü maktul Cemil Ceylan ile sanık Bilal Daldal’ın karşılaştıklarının aktarıldığı iddianamede, maktulün yüksek ses ile “gel yüzleşelim” diye bağırdığı, Bilal Daldal’ın ise “sen vurmak kırmak istiyorsun” dediği anlatılmıştı. İddianamede maktul Ceylan’ın “sen bu kadar erkeksin işte” demesi üzerine Bilal Daldal’ın üzerine koştuğu, maktulün bu esnada bıçağını çıkardığı, Bilal Daldal’ın elindeki silah ile 2-3 el ateş ettiği ve açılan ateş sonucu Cemil Ceylan’a kurşunların isabet ettiği belirtilmişti. İddianamede Ceylan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanırken, sanık Daldal’ın olaydan sonra Sümeyye Ü.’nün evine gidip zili çaldığı, kapıyı kimsenin açmadığı, bunun üzerine boynunun altına silah dayayarak Sümeyye Ü. ile görüşmek için ısrar ettiği daha sonra ise ikna edilerek silahı ile birlikte teslim olduğu da belirtilmişti. Bilal Daldal’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



