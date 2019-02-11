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Bahçelievler’de kokular gelen evde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 00:46 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de kokular gelen evde Iraklı bir kişinin cesedi bulundu.

İstanbul Bahçelievler’de kokular gelen evde Iraklı bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki gencin bir hafta önce ölmüş olabileceği belirtildi. Gencin amcası yeğeninin Irak’ta işkenceden kaçıp İstanbul’a geldiğini söyledi.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairesini Iraklı Muhammed Anwer’e kiraya veren ev sahibi Hasan Mala, komşuların şikayeti üzerine üç gün önce ikamete geldi. Durumun polise bildirilmesi üzerine polisle birlikte eve gelen ev sahibi kiracısı Anwer’in babasını arayıp durumu sordu. Babasının çocuklarının yanlarında olduğunu söylemesi üzerine polis içeri girmeden olay yerinden ayrıldı. Aşı koku nedeniyle bina sakinlerinin tekrar şikayette bulunması üzerine ev sahibi Hasan Mala, tekrar Anwer’in babasını arayıp kontrol edilmesini istedi.
Gencin amcası Ahmet Anwer, ikamete gelip yeğenini kontrol ettiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Anwer’in yaklaşık bir hafta önce ölmüş olabileceği belirtildi.
Amca Ahmet Anwer, yeğeni Muhammed’in Irak’ta işkenceden kaçıp İstanbul’a geldiğini söyleyerek gencin işkence fotoğraflarını gösterdi.

Görgü tanıklarından Kadir Temel ise olayı şöyle anlattı: “Saat 10 gibi ben evden çıkarken koku geliyordu zaten. Saat 1 buçuk gibi ben misafirlerimi aldım, geldim. Mahalleye girerken koku vardı zaten apartmanın girişinde. Misafirlerle dışarı çıktık, tekrar geldik, halen koku vardı. Ben de komşularda bozulmuş et var herhalde ondan geliyor sandım. Ölen kişi Iraklı 19 yaşlarında. Burada Taksim’de çalışıyormuş. Tek başına kalıyordu annesi babası Irak’a gitmiş"

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