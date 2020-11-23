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Bahçelievler’de köpek yüzünden tartıştığı adamı öldüren şahıs tutuklandı

23.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de pitbull cinsi köpeğini çay ocağına getirdiği için tartıştığı adamı öldüren şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde Hayrullah Zeki Kurumahmut, 20 Kasım Perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi’nde bir çay ocağında oturuyordu.

Bahçelievler’de pitbull cinsi köpeğini çay ocağına getirdiği için tartıştığı adamı öldüren şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde Hayrullah Zeki Kurumahmut, 20 Kasım Perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi’nde bir çay ocağında oturuyordu. Edinilen bilgiye göre bu sırada Pitbull cinsi köpeğiyle Ferhat T. isimli kişi çay ocağına girdi, Kurumahmut, köpekten rahatsız olduğunu ve köpeği dışarı çıkartmasını istediğini Ferhat T.’ye söyledi. Köpek sahibi Ferhat T. isteği reddedince aralarında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle beraber Ferhat T. pitbull cinsi köpeğini eve bırakıp yanına tabancasını alarak çay ocağına geri geldi. Zanlı T. iddiaya göre yanına aldığı tabancayı çıkartarak Hayrullah Zeki Karamahmut’a peş peşe ateş edip kaçtı. Bunun üzerine inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ferhat T. isimli şahsı aynı gün Bahçelievler’de yakaladı. Daha sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ferhat T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 saat sonra hayatını kaybetti
Yaralanan Hayrullah Zeki Karamahmut yoğun müdahalelere rağmen 10 saat sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan zanlı Ferhat T.’nin silahıyla çay ocağına girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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