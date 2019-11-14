HABER

Bahçelievler’de korkutan apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:23 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler’de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi, 10. Sokak’ta bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 5 kişi etkilendi. Bütün apartman sakinleri dışarı kaçarken bazı vatandaşlar içerde mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen kişileri ambulansa alarak tedavi etti. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Öte yandan Bahçelievler’de birkaç sokak ötesinde akşam saatlerinde başka bir apartmanda daha yangın çıkmış, yangında 9 kişi dumandan etkilenmişti.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltıKonya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKaraman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.