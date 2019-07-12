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Bahçelievler'de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 04:15 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler'de korkutan yangın

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dairede hasar meydana gelirken, olay yerine ulaşmak isteyen itfaiye ekipleri, sokakların darlığı ve park halindeki araçlar nedeniyle giriş-çıkışlarda büyük zorluk yaşadı.
Cumhuriyet Mahallesi Define Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem komşularını uyandırdı hem de durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların darlığı ve park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giriş ve çıkışlarda büyük zorluk yaşadı. Sokakları güçlükle geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha sonra duman tahliyesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Apartman ve mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Ölen ya da yaralanan hiç kimsenin olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.
Olay yerinden ayrılmadan önce, dar sokaklara park eden araçların plakalarını anons eden itfaiye erleri, otomobil sahiplerinin gelmesini bekledi. Araç sahiplerinin otomobillerini çekmesiyle gelmesiyle itfaiye olay yerinden ayrıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Bahçelievler'de korkutan yangın

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