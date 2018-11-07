Bahçelievler'de lise öğrencisinin öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de lise öğrencisi M.C.K'yı pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.K. (15) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şahsın Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

