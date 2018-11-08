Bahçelievler'de lise öğrencisinin öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de lise öğrencisi M.C.K'yı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dünkü olayın ardından gözaltına alınan M.K'nın (15), Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye gönderildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın faili olduğu iddiasıyla M.K. (15) gözaltına alınmıştı.

