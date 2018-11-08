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Bahçelievler'de lise öğrencisinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de lise öğrencisi M.C.K'yi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dünkü olayın ardından gözaltına alınan M.K'nin (15), Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık sorgusu sonrası şüpheli M.K, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, M.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın faili olduğu iddiasıyla M.K. (15) gözaltına alınmıştı.

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Bahçelievler cinayet Çocuk Şube Müdürlüğü Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği

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